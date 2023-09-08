انت الان تتابع خبر بعد اغتصابها.. القبض على 4 نساء ورجل احتجزوا فتاة للمتاجرة بها ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمات ورجل قاموا باحتجاز فتاة داخل دار ضمن منطقة السيدية ببغداد"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام عن قيام مجموعة من النساء ورجل باحتجاز فتاة واغتصابها في أحدى الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهمين ولدى إجراء التحقيق معهم"، مبينة ان"المتهمين يقومون باستدارج الفتيات واغراءهن ماديا وتوفير السكن لهن لغرض المتاجرة بهن".

ولفتت الى ان "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف وتم توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٢٢ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل ".