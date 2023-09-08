الارشيف / اخبار العالم

الخليفي يحسم جدل مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الخليفي يحسم جدل مشاركة الأندية في والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467157-638297682602236883.jpg

2023-09-08 | 13:09

الخليفي يحسم جدل مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا

153 مشاهدة


الخليج 365 – رياضة

علق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، على إمكانية مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية: "لا أعتقد أن هناك فريقا سيشارك في دوري الأبطال من خارج قارة أوروبا".

وتابع "لا أعرف ماذا سيحدث في غضون السنوات المقبلة، لكن اليوم لا أعتقد أن الفكرة ستنفذ".

في المقابل، فتح الخليفي، الباب أمام استحداث بطولة جديدة، بقوله "إذا كان هناك كأس السوبر، أو شيء من هذا القبيل، لما لا؟"


واستدرك في ختام تصريحاته "لكن اللعب في بطولة أوروبية، إذا لم تكن أوروبياً، فالكل يعرف أنها لن تكون خطوة مفضلة".

وكانت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، قد أثارت ضجة في منتصف آب الماضي، بوجود توجه لإشراك بطل الدوري السعودي في دوري الأبطال.

وتزامنت هذه الضجة مع الصفقات المدوية التي أبرمتها الأندية السعودية باستقطاب عدد كبير من نجوم أوروبا هذا الصيف.

من جانبه، استنكر ألكسندر شيفرين رئيس اليويفا، سياسة الأندية السعودية في سوق الانتقالات، رافضاً مبدأ مشاركتها في دوري الأبطال.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا