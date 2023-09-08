انت الان تتابع خبر على خلفية فضيحة عنصرية.. حكومة فنلندا تنجو من تصويت بحجب الثقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد أيام من توليها السلطة، في حزيران/يونيو، كانت الحكومة اليمينية، التي تتألف من 4 أحزاب، في حالة اضطراب بعد أن كشفت وسائل إعلام فنلندية أن عدة وزراء ينتمون إلى حزب الفنلنديين اليميني المتطرف نشروا تصريحات في الماضي اعتبرها معارضون عنصرية.والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة، في مسعى إلى الحيلولة دون انهيارها، على تبني سياسة لمكافحة التعصب وطرحتها، يوم الأربعاء، لمناقشتها خلال جلسة عامة في البرلمان.

ونجا الائتلاف من تصويت، اليوم الجمعة، إذ حصل على دعم 106 من أصل 200 عضو في البرلمان، فيما أيد 65 عضوًا إجراء حجب الثقة الذي اقترحته 3 أحزاب معارضة.

