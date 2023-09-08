انت الان تتابع خبر خطيب جمعة الكوفة يدعو الى مقاطعة أصحاب الأفكار الضالة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوحيلي خلال خطبة صلاة الجمعة، وتابعته الخليج 365،: يواجهُ قائِدُنا الصدرُ الكثير من الأذى والتَهديد مِنْ عدّة جهات داخلية وخارجية وخاصة أصحابِ الأفكارِ الضالّةِ والمُنحَرِفةِ، ورغم قوُلُه بأنَّهم لا يَتوانَونَ عَنْ قتلهِ، إلّا أنَّه يوصي بعدمِ المَساسِ بِحياتِهِم، وإنّما بمُقاطعتِهِم وعدم التعاون معهم".وأضاف: "وقد أكد الصدر على عدم السماع لأراجيفِهِم وأكاذيبِهِم وادِّعاءاتِهِم القُربَ مِنَ الإمامِ المهديِّ (عليه السلام)، وإبلاغ الجهات المُختصّة عَنْ أماكنِ تَواجدِهِم، لأنَّهم يَضرونَ بالمذهبِ والدين، ويَهدمونَ اللُّحمةَ الوَطنيةَ، وهُم جُنْدٌ لأجُنْداتٍ خارجيةٍ وداخِليةٍ".

وأوضح: "فَمِثْلِ هؤلاءِ لا يَنفعُ معَهُم النُصحُ والإرشادُ، إلّا بمقاطَعَتِهِم وفَضحِ أساليبِهِم وكَشْفِ كَذِبِهِم، وعَدَمِ التَعامُلِ مَعَهُم بأيِّ شَكلٍ مِنَ الأشكالِ، لِمَنْعِهِم مِنْ إشاعةِ الفَسادِ في الأرضِ".

وأشار إلى أنَّ "تلك الآفات تُسَبِّبُ الضَرر الكبير للمجتمع، وخاصّةً إذا كانت تَمس العقيدة، فيكونُ ضَررها أكبر وخطرها أعظم، لِذا يَجبُ أنْ يَتضامَن المجتمع للحدِّ مِنْ تأثيرها وانتشارها".

