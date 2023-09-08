شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تعقد مناظرة حول دور الواعظ الدينى فى مواجهة العنف الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السادسة مساءً مناظرة حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وتتناول المناظرة، مسألة العنف الأسري وأسبابه، وبالتحديد دور الواعظ الديني في المسألة.

يدير الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر لشؤون المرأة، النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.