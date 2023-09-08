شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: محو الأمية من أهم القضايا الموضوعة على طاولتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة الحوار الوطنى، أن محو الأمية قضية من أهم القضايا التي نضعها على طاولة الحوار الوطني، مضيفة أن الأمية كمشكلة لا تتعلق بالأفراد أنفسهم، لكنها تعوق برامج الإصلاح والتنمية للدولة.

وتابعت إدارة الحوار الوطنى:" لذلك ونحن نحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، يأخذ مجلس الحوار الوطني بعين الاعتبار أهمية العمل على وضع آليات محددة لمحو الأمية تماما في مصر، وهو ما يحدث على أرض الواقع بالفعل، حيث تراجعت نسبة الأمية بشكل ملحوظ بفضل جهود مؤسسات الدولة المختلفة".