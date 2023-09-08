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قبيل مواجهة تايلاند.. العراق يوجه طلبا إلى اللجنة المنظمة للبطولة

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2023-09-08 | 17:46

قبيل مواجهة تايلاند.. العراق يوجه طلبا إلى اللجنة المنظمة للبطولة

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قدم الاتحاد العراقي، اليوم الجمعة، طلبا إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك تايلاند، بهدف السماح بمشاركة زيدان إقبال، محترف أوتريخت الهولندي، في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد، ضد أصحاب الأرض.
جاء الطلب العراقي إثر تعرض إقبال للطرد بعد تدخله القوي ضد لاعب المنتخب الهندي في الدقيقة 90+2 من المواجهة التي انتهت لمصلحة أسود الرافدين بركلات الترجيح من علامة الجزاء (5-4) بعد التعادل بالوقت الأصلي (2-2).

واشترك زيدان في الشوط الثاني من لقاء الهند، بعد غياب طويل عن الملاعب ناهز 3 أشهر منذ إصابته مع المنتخب العراقي بمعسكر إسبانيا التحضيري، الذي أقيم في يونيو/حزيران الماضي.

ويأمل الجهاز الفني الإسباني بقيادة خيسوس كاساس، أن تمنح اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك تايلاند الضوء الأخضر لإقبال لخوض النهائي، والاستفادة الفنية القصوى من التوقف الدولي.

يذكر أن العراق سيواجه تايلاند في النهائي، بينما تلتقي الهند مع لبنان في مباراة تحديد المركز الثالث ظهر الأحد المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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