الارشيف / اخبار العالم

لأول مرة في تاريخها.. ألمانيا تبلغ نهائي مونديال السلة على حساب أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر لأول مرة في تاريخها.. ألمانيا تبلغ نهائي مونديال السلة على حساب أمريكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467183-638297886721260116.jpg

2023-09-08 | 18:48

لأول مرة في تاريخها.. ألمانيا تبلغ نهائي مونديال السلة على حساب أمريكا

المصدر:

510 مشاهدة

واصل منتخب ألمانيا، انطلاقته الرائعة في مونديال السلة، وتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين (113-111) على أمريكا المرشحة الأولى للفوز باللقب اليوم الجمعة، في قبل نهائي البطولة، المقامة حاليا بالفلبين، واليابان، وإندونيسيا.
وقطع المنتخب الألماني، خطوة جديدة على طريق الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبدد آمال المنتخب الأمريكي في استعادة اللقب العالمي، بعدما أحرزه المنتخب الإسباني في النسخة الماضية.

ويقتسم المنتخب الأمريكي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.


ويلتقي المنتخب الألماني، في النهائي يوم الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي (95-86) في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم.

وبغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، ضمن المنتخب الألماني، إحراز الميدالية الثانية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال والأولى له منذ الفوز بالبرونزية في نسخة 2002.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا