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انت الان تتابع خبر لأول مرة في تاريخها.. ألمانيا تبلغ نهائي مونديال السلة على حساب أمريكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467183-638297886721260116.jpg
2023-09-08 | 18:48
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واصل منتخب ألمانيا، انطلاقته الرائعة في مونديال السلة، وتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين (113-111) على أمريكا المرشحة الأولى للفوز باللقب اليوم الجمعة، في قبل نهائي البطولة، المقامة حاليا بالفلبين، واليابان، وإندونيسيا.
وقطع المنتخب الألماني، خطوة جديدة على طريق الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبدد آمال المنتخب الأمريكي في استعادة اللقب العالمي، بعدما أحرزه المنتخب الإسباني في النسخة الماضية.
ويقتسم المنتخب الأمريكي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.
ويلتقي المنتخب الألماني، في النهائي يوم الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي (95-86) في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم.
وبغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، ضمن المنتخب الألماني، إحراز الميدالية الثانية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال والأولى له منذ الفوز بالبرونزية في نسخة 2002.
ويقتسم المنتخب الأمريكي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.
ويلتقي المنتخب الألماني، في النهائي يوم الأحد مع نظيره الصربي، الذي تأهل للنهائي بالفوز على المنتخب الكندي (95-86) في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي في وقت سابق اليوم.
وبغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، ضمن المنتخب الألماني، إحراز الميدالية الثانية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال والأولى له منذ الفوز بالبرونزية في نسخة 2002.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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