انت الان تتابع خبر البصرة.. الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الابار النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال تمكنت مفارز اللواء الثامن من الإطاحة بثلاثة متهمين كانوا يرومون التجاوز على أحد الأبار النفطية الواقعة ضمن حدود حقل الرميلة الجنوبي بمحافظة البصرة".



وأضافت، انه "تم حجز المضبوطات التي بحوزتهم وإيداعهم التوقيف تمهيداً لاستكمال التحقيقات وعرض الاوراق على قاضي التحقيق المختص إستناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

