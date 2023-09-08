انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق بريانسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "في حوالي الساعة 17:30 من اليوم 8 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف في تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

واعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق مقاطعة بريانسك، جنوب غربي البلاد، 3 طائرات مسيرة، وتمكنت من تدمير اثنتين منها في الأجواء.



وفي الخامس من سبتمبر الجاري، أعلنت الدفاع الروسية أيضا إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة: "في 5 سبتمبر، في حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية. وقد تم تدمير مركبة جوية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي على أراضي مقاطعة بريانسك".

هذا وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يتابع الجيش الروسي في إحباط محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويعمل على تكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

