شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى: قانون التحالف الوطنى يؤكد رغبة الدولة فى دفع العمل بالمؤسسات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب، الباحث والكاتب فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع الأهلى إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي يؤكد رغبة الدولة فى دفع و تعزيز العمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية للأمام، بعد تبنى التحالف لمشروعات خدمية بالمحافظات تتم بالتنسيق والتعاون بينها لخدمة المواطن العادى والمساهمة وقت الأزمات .

وأضاف عماد حجاب أن القانون تضمن تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وتضمن دعوة الرئيس لعقد اجتماع الجمعية الأول له بعد شهر من صدور القانون، كما تضمن القانون دعم العمل التطوعي والاستفادة من طاقات الشباب فى العمل الأهلى، موضحا أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي صدق عليه الرئيس بعد إقرار مجلس النواب له يمثل تطور نوعي في العمل الأهلي التنموي فى اتجاة دعم الدور المنشود للعمل الأهلي التنموي والاستفادة من الخبرات والكفاءات به .

ولفت عماد حجاب إلى أن القانون يلبى بدرجة نسبية عدد من طموحات المجتمع الاهلى فى مجال التنمية، خاصة فى إيجاد مظلة كبيرة تجمع الجمعيات الأهلية، وإيجاد آلية بينها للتعاون لتحقيق أهداف التنمية وخطط الدولة .