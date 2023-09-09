انت الان تتابع خبر العراق.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طلبة وتلاميذ المراحل غير المنتهية، توجهوا اليوم الى مراكزهم الامتحانية لتأدية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 – 2023 في عموم العراق بعد التجهيز التام من قبل الادارات المدرسية واللجان الفرعية في كل مدرسة لإنجاح العملية الامتحانية".وأشارت الى "تشكيل لجان مختصة للأشراف على الامتحانات وسط متابعة وزارية دقيقة تُدير الامتحانات بإنسيابية ويسر".

ودعت الوزارة الى "الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل اللجنة الدائمة للإمتحانات مع امنياتها للممتحنين بالموفقية والسداد".

