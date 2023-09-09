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بحوزتهم "كلاشنكوف".. اعتقال ثلاثة متهمين بقتل طفل شمالي بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد الاستخبار عن وجود جثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات تم رميها في بزل بمنطقة سبع البور، تم تشكيل فريق أمني من قبل اللواء الخامس شرطة اتحادية مع مفرزة من مكتب مكافحة إجرام التاجي ومركز شرطة الجوادين بالإضافة إلى مفرزة من الأدلة الجنائية أكدت تعرض الطفل لحالة قتل بعد التعرف عليه من قبل والديه".

وتابع البيان، "على الفور تم جمع المعلومات الأمنية المتوفرة عن الحادث والتي مكنت قوة من اللواء الخامس من إلقاء القبض على 3 متهمين ضبط بحوزة احدهم بندقية كلاشنكوف".

وأشار الى، "إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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