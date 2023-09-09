انت الان تتابع خبر العراق يعزي المغرب بضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365 أن "وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربيَّة الشقيقة حكومةً وشعبا، إثرَ الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربيَّة يوم أمس الجمعة، وألحق أعداداً من الضحايا والجرحى، وأضرارا مادية كبيرة".



واضاف البيان: "نتوجَّه إلى أهالي الضحايا بأصدقِ مشاعرِ المواساة في هذه الأوقات الصعبة، وأمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".