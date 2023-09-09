المغرب.. ارتفاع ضحايا الزلزال إلى نحو 1500 قتيل وجريح

أعلن المغرب، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن مساء الجمعة إلى 820 وفاة، وفق تقديرات أولية.



وذكرت الداخلية المغربية في بيان، أنه "في حصيلة محينة، بلغ عدد الضحايا إلى حدود الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي) من صباح السبت، 820 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة".



وأفادت بأنه "تم تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و271 وفاة بإقليم تارودانت (وسط)، و91 وفاة بإقليم شيشاوة (شمال)، و31 وفاة بإقليم ورزازات (شمال)، و13 وفاة بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 وفاة بإقليم أزيلال (شمال)، و5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)".



ووفق البيان، فإن "القوات المسلحة الملكية (الجيش) والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية تواصل تسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار"، دون مزيد من التفاصيل.



ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي).



الأناضول

