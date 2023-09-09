شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاكل الجيرة".. جارى قام ببناء "دكان" أمام بيته.. ما الحل؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشاكل الجيرة.. جارى قام ببناء دكان أمام بيته.. ما الحل؟"، استعرض خلاله كيف أنهى المشرع مثل هذه النزاعات بين الجيران وبعضها البعض، بإزالة البناء لمخالفته القوانين، واعتبره خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية وتعويض الجار، وذلك من خلال عدة مبادئ أيضا أرستها محكمة النقض أبرزها بأن: "حق الملكية ليس حقا مطلقا، وأن المالك فى استعماله إياه يجب أن يعمل فى حدود القوانين واللوائح، فإذا أخل بأى التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الاخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية".

والمبدأ في ذلك هو نص المادة 806 من القانون المدنى أن حق الملكية ليس حقا مطلقا وأن المالك فى استعماله إياه يجب أن يعمل فى حدود القوانين واللوائح فاذا أخل بأى التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فان الجار الذى يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فاذا ترتب على خطأ هذا الضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضئول ويستوى فى ذلك أن يكون الضرر ماديا أصاب الجار فى مصلحة مالية أو أدبيا أصاب الجار فى معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء على حق له، وإليكم التفاصيل كاملة:

"مشاكل الجيرة".. جارى قام ببناء "دكان" أمام بيته.. ما الحل؟.. المشرع انهى النزاع بإزالة البناء لمخالفته القوانين.. واعتبره خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية وتعويض الجار.. والنقض تؤكد: "حق الملكية ليس حقا مطلقا"

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