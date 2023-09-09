شكرا لقرائتكم خبر عن "النقض" تُرسخ 7 مبادئ فى حكم واحد بشأن "اليمين الحاسمة".. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لملايين المتعاقدين.. النقض تُرسخ 7 مبادئ في حكم واحد بشأن اليمين الحاسمة"، استعرض خلاله حكما في غاية الأهمية لمحكمة النقض بشأن الاحتكام إلى اليمين الحاسمة بين المتقاضين، أرست خلاله 7 مبادئ قضائية تنظم العلاقة بين المتعاملين، قالت فيه:

"1-للغير إثبات صورية الثمن بالاحتكام إلى اليمين الحاسمة التى يوجهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع.

2-جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام يلزمه وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع .

3-ثبوت قوة الشىء المقضى للحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة.

4-اليمين الحاسمة ماهيتها هو الاحتكام الى ذمة الخصم فى مقطع النزاع أما حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع، وينتج عنه اعتبار الدليل المستمد منها دعامة كافية لحمل قضاء الحكم .

5-عقد البيع طبيعته طبقا للمادة 418 مدنى.

5-إثبات الادعاء ببطلان عقد البيع لصورية الثمن اختلافه باختلاف المتمسك به، ولأطراف العقد إثباته بالكتابة وللغير إثباته بكافة طرق الإثبات .

6- واحتكام الغير إلى اليمين الحاسمة يلزمه توجيهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها إلى البائع .

7-قضاء الحكم المطعون فيه بكفاية حلف المشترى اليمين الحاسمة بشأن صورية عقد البيع وعدم الحاجة إلى حلف البائعة له يكون صحيح، وينتج عنه عدم جواز الطعن عليه بالنقض، وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المتعاقدين.. النقض تُرسخ 7 مبادئ في حكم واحد بشأن اليمين الحاسمة: للغير إثبات صورية الثمن بالاحتكام لليمين الحاسمة التى يوجهها للمشترى دون الحاجة لتوجيهها للبائع.. وينتج عنه عدم جواز الطعن عليه بالنقض



برلمانى