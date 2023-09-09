"زلزلال الحوز" الأكبر في عدد الضحايا.. 5 زلازل كبرى ضربت المغرب منذ عام 1960

المنامة - ياسر ابراهيم - عاش المغاربة ليلة حزينة جراء زلزال عنيف ضرب البلاد، وخلف أكثر من ألف قتيل حسب إحصاءات أولية، ليسترجعوا ذكريات حزينة عاشوها جراء زلازل خلفت آلاف القتلى منذ ستينيات القرن الماضي.



ولقي 1037 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 1204 آخرون عندما ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المغرب في وقت متأخر من أمس الجمعة، وفقا لوزارة الداخلية.



زلزال الجمعة، واحد من 5 زلازل كبرى ضربت المغرب منذ عام 1960.



زلزال أكادير

في 29 فبراير/ شباط 1960، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات مدينة أكادير (وسط)، مخلفا 15 ألف قتيل، وهو ما يناهز ثلث سكان المدينة حينها، وإصابة 12 ألفا آخرين.



ويعد ذلك الزلزال الأعنف في تاريخ البلاد، حيث تم إخلاء المدينة بكاملها من أجل تجنب انتشار الأوبئة.



وتزامن زلزال أكادير مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة، ليتم انطلاق بناء المدينة على بعد كيلومترين من المكان الذي شهد الهزة.



زلزال البرتغال والمغرب

زلزال "البرتغال والمغرب"، شهده البلدان في 28 فبراير 1969.



بلغت قوة الزلزال 7.8 درجات وتسبب في مقتل 11 مغربيا وبرتغاليين اثنين، إضافة إلى أضرار متوسطة للمباني في البلدين.



ويعد هذا آخر زلزال كبير حصل في البرتغال، والأبرز خلال القرن العشرين.



زلزال الحسيمة

في 24 فبراير 2004، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة الحسيمة (شمال)، وتسبب في مقتل وتشريد مئات السكان.



وخلف الزلزال نحو 630 قتيلا و926 مصابا، إضافة إلى تشريد 15000 شخص.



وقبل ذلك، ضربت زلازل مدينة الحسيمة عدة مرات، أبرزها عامي 1910 و1927.



وضرب زلزال آخر الحسيمة أيضا عام 1994، بقوة 5.4 درجات، ما خلف انهيار آلاف المنازل.



زلزال البوران

في 2016، ضرب زلزال بحر البوران شمال شرق الحسيمة المغربية (في مضيق جبل طارق).



ويعد زلزال البوران الأقوى الذي عرفته المنطقة، وبلغت قوته 6.4 درجات بعمق 12 كيلومترا، وخلف وفاة واحدة و30 إصابة على الأقل وخسائر مادية في المغرب وإسبانيا.



زلازل متفرقة

وعرفت المملكة زلازل أخرى أقل قوة من الزلازل الخمسة، وذلك على مدى القرن الماضي.



في يناير/ كانون الثاني 1909، ضرب زلزال منطقة غمارة بإقليم تطوان شمالي المغرب، مخلفا مئة ضحية بين قتيل وجريح.



وفي يناير 1929، تسببت هزة أرضية في خسائر كبيرة بإقليم فاس دون تسجيل وفيات.



وفي مايو/ أيار 1964، دمر زلزال أجزاء مهمة من أقاليم تازة وفاس ومكناس (وسط) وخلف العديد من الضحايا.



وفي 1969، ضرب زلزال كل مناطق المغرب، وخلف نحو 200 وفاة.



زلزال الحوز

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (شمال)، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.



وأضاف المعهد (حكومي) أن "مركز الهزة الأرضية التي وقعت على عمق حوالي 8 كيلومترات، يقع عند خط عرض 30961 درجة شمالا وخط طول 8413 درجة غربا".



(الأناضول)