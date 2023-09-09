انت الان تتابع خبر روسيا تعلن اسقاط مسيرتين أوكرانيتين غرب القرم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أكسينوف: "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين معاديتين أخريين في غرب شبه جزيرة القرم. يرجى الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية فقط".

وفي وقت سابق، أفاد أكسينوف أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه جزيرة القرم.



وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، وتحبطها الدفاعات الروسية بفعالية، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية منها.