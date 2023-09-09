انت الان تتابع خبر من آسيا إلى الأميركيتين.. قائمة بأكثر الدول عرضة للزلازل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب، وخلّف 1305 قتلى و1832 مصاب، وفقا لآخر إعلان للداخلية المغربية، ضرب زلزل آخر بلغت قوته 6 درجات تقريبا، شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا.







والمغرب وإندونيسيا من أكثر الدول تعرضا للكوارث الطبيعية والزلازل. ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن قوة زلزال المغرب بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر، بينما قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا الإندونيسية، دون الإبلاغ عن أي ضحايا.والمغرب وإندونيسيا من أكثر الدول تعرضا للكوارث الطبيعية والزلازل. وبحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، فإن المغرب يحتل المركز الـ 7 في ترتيب أكثر الدول تعرضا للكوراث الطبيعية، بينما إندونيسيا فهي واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل فى العالم، وفق تقارير غربية. ما هي أكثر البلدان عرضة للزلازل؟

اليابان: تقع اليابان فى حلقة النار فى المحيط الهادئ، وهى معرضة للنشاط التكتوني والزلازل، وتحتل المرتبة الأولى في النشاط الزلزالي، وسجل زلزال عام 2011 تسع درجات وراح ضحيته 15 ألف قتيل.

إندونيسيا: تتعرض للزلازل بقوة 6 درجات كل عام تقريبا مما يجعلها واحدة من أكثر البلدان عالميا، وفي عام 2018 هزت البلاد 9 زلازل أدت إلى مقتل الآلاف.

الصين: لها تاريخ طويل مع الزلازل المدمرة التى أودت بحياة الآلاف وفي عام 2008 ضرب زلزال قوته 7.9 درجة مقاطعة سيتشوان وخلف أكثر من 87000 شخص بين قتيل ومفقود حيث كان الزلزال الـ18 الأكثر فتكا في البلاد.

الفلبين: موقعها على طول حزام النار بالمحيط الهادئ، وجغرافيتها الجبلية فهي واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل، وقتل حوالى ألفي شخص فى شمال البلاد عام 1990 في زلزال بقوة 7.7 درجات.

إيران: هي واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل فى العالم ولها تاريخ معها حيث كان أسوأها عام 1990 حيث قتل أكثر من 40 ألف شخص. تركيا: كثيرا ما تتعرض لنشاط زلزالى بسبب موقعها قرب خطوط الصدع الرئيسية، وكان آخر الزلزال في فبراير الماضي، إذ بلغت حصيلة الضحايا نحو 47 ألفا و975 شخصا، وفق إحضائيات رسمية.

بيرو: تعاني بانتظام من هزات صغيرة بالإضافة إلى زلازل متوسطة وكبيرة، يمكن أن تسبب هذه الزلازل أضرارا كبيرة فى المبانى والبنية التحتية، وكنا أخره في 19 مارس الماضي وبلغت قوته 7,6 درجة.

الولايات المتحدة: واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول العديد من خطوط الصدع الرئيسية بما في ذلك صدع سان أندرياس وصدع مدريد الجديد.

إيطاليا: موقعها على خطوط صدع متعددة وهي الصفيحة الأوراسية المحاطة بصفيحة بحر إيجة والصفيحة الأدرياتيكية ولوحة الأناضول يجعلها ضمن قائمة الدول الأكثر نشاطا للزلزال والتي كان آخرها عام 1980 وقتل أكثر من 2400 شخص.

المكسيك: موقعها على طول حلقة المحيط الهادئ يعرضها للنشاط الزلزالى المنتظم، وكان آخره بمدينة مكسيكو الكبرى عام 1985 وأدى لوفاة ما لا يقل عن 5000 شخص.