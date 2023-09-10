انت الان تتابع خبر السامرائي: تمثيل التحالفات داخل مجالس المحافظات هو الفيصل بتلبية المطالب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي خلال لقائه بقائمة مرشحي التحالف عن محافظة ديالى، إن "التحالف عازم على دعم مرشحين داخل المحافظة خدمة لسكان ديالى التي بسبب الصراعات الحزبية الضيقة غيبت حقوقها".

وأضاف أن "تحالف العزم يمتلك قائمة مرشحين في محافظة ديالى ستمكنهم من استرجاع المكانة الحقيقية للمحافظة وفق مبدأ أهل ديالى ادرى بمحافظتهم"، مبيناً أن "هدف تحالف العزم من وراء دعم قائمة مرشحين في ديالى هو الابقاء على صوت سكان المحافظة قوياً بعيداً عن التهميش خصوصا وان تحالف العزم اليوم شريك في صناعة القرار السياسي داخل تحالف ادارة الدولة".



واشار السامرائي الى أن "امكانيات تحالف العزم وقدراته السياسية سواء داخل الحكومة او تحالف ادارة الدولة ستكون مسخرة لقائمة مرشحيه في المحافظة وما عليهم سوى بذل قصارى جهدهم لخدمة ابناء محافظتهم".

وشدد السامرائي على أن "تمثيل التحالفات داخل مجالس المحافظات هو الفيصل في حمل الشركاء السياسيين الاخرين على تلبية المطالب التي ستحملها قائمة مرشحي التحالف في ديالى مستقبلا نيابة عن ناخبيهم"، معتبراً أن "التحدي في محافظة ديالى كبير ويحتاج الى تظافر كافة الجهود داخل تحالف العزم".