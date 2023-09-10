انت الان تتابع خبر أمريكية الصنع وتحمل قوات أوكرانية.. روسيا تُدمر 3 زوارق حربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "الليلة الماضية، دمرت طائرات أسطول البحر الأسود الروسي ثلاثة زوارق حربية سريعة أمريكية الصنع من طراز Willard Sea Force، تحمل مجموعات إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت أن الزوارق المعادية كانت تتجه نحو سواحل شبه جزيرة القرم.

وفي حادث مماثل، أعلنت الدفاع الروسية الاثنين الماضي أن مقاتلات أسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق حربية أوكرانية أمريكية الصنع، تحمل مجموعات إنزال غرب شبه جزيرة القرم.

