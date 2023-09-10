انت الان تتابع خبر قبل المباراة بدقائق.. تغيير في تشكيلة العراق لمواجهة تايلاند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467337-638299491602783104.jpg رياضة 2023-09-10 | 15:24 2,397 مشاهدة أجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، تغييراً على تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة تايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند الـ 49.

وتضمن التغيير، تبديل ميرخاس دوسكي وإدخال ماسيس أرتين ضمن التشكيل الأساسي. أدناه التشكيلة:

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا