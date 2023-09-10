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قبل المباراة بدقائق.. تغيير في تشكيلة العراق لمواجهة تايلاند

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467337-638299491602783104.jpg

2023-09-10 | 15:24

قبل المباراة بدقائق.. تغيير في تشكيلة العراق لمواجهة تايلاند

2,397 مشاهدة

أجرى الجهاز الفني للمنتخب الوطني العراقي، تغييراً على تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة تايلاند في نهائي كأس ملك تايلاند الـ 49.
وتضمن التغيير، تبديل ميرخاس دوسكي وإدخال ماسيس أرتين ضمن التشكيل الأساسي.

أدناه التشكيلة:

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MO Nasa

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