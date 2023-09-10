تأجيل مؤقت لمباراة العراق وتايلاند.. هذا السبب

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وجاء في بيان للاتحاد، ورد لـ الخليج 365، أنه "تأجل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي لمدة (15) دقيقة جراء سوء الاحوال الجوية وغزارة الامطار المتساقطة على ملعب الذكرى 700 بمدينة شانغماي".

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مؤقت مباراة منتخب العراق مع تايلاند، في نهائي كأس ملك تايلند الـ 49؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012