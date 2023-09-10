انت الان تتابع خبر تفاصيل مقتل شقيق اللاعب علاء مهاوي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "احمد علي مهاوي حمود العبودي (1990) كان يستقل عجلة (نوع جيب لاريدو)، تعرض إلى إطلاق نار من قبل مجهولين اثر محاولة تسليب على طريق بغداد – ديالى، قرب منطقة بوب الشام".وأضاف أن الحادث أدى إلى إصابته بجروح في منطقة الظهر والجانب الايمن من البطن ونقل على اثرها الى مستشفى الشهيد ضاري الفياض ومن ثم الى مدينة الطب حتى فارق الحياة هناك".

وأوضح، أن الضحية "هو شقيق لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علاء مهاي".