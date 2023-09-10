انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الدائرة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين، واطلع، خلال اللقاء، على الاستعدادات الجارية الخاصة بإقامة انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في كانون الأول المقبل".وأضاف: "أكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها، وبذل قصارى الجهود لنجاح هذه الممارسة الديمقراطية، ومن أجل أن تكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

من جهته أشار رئيس مجلس المفوضين بحسب البيان إلى "تصاعد وتيرة العمل من قبل مفوضية الانتخابات، وتنفيذ متطلبات نجاح العملية الانتخابية في جميع محافظات العراق، بما فيها محافظة كركوك"، فيما أكد رئيس الدائرة الانتخابية "انجاز أكثر من 90 بالمئة من الجدول الزمني العملياتي، ما يعني جهوزية المفوضية لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد".

