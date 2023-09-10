انت الان تتابع خبر تركيا.. طرد ثلاث نساء سوريات مع أطفالهن من حافلة ركاب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "صباح" التركية "تعرض النساء الثلاث لاعتداء لفظي وجسدي، في الوقت الذي هتف فيه مستقلو الحافلة بعبارة "اخرجن، عدن إلى بلدكن".

ووفقا لمقطع الفيديو الذي صوره أحد ركاب الحافلة، فقد "عم الفرح بين بعض الركاب بعد طرد النساء رغم بكاء الأطفال الشديد".

وفي حين أن سبب الشجار غير معروف، فقد "تم إنزال النساء على الطريق رفقة أطفالهن بعد توقف الحافلة التي تابعت طريقها".

وبحسب الصحيفة فقد "تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحدة مع مقطع الفيديو الذي ينم عن العنصرية".