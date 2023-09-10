انت الان تتابع خبر اقالة مدرب المانيا بعد الخسارة المذلة من اليابان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبات فليك المدرب الأول والوحيد الذي تتم إقالته في ألمانيا منذ استحداث هذا المنصب عام 1926.

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني ومدرب ألمانيا السابق، الذي قادها الى نهائي مونديال 2002، الإشراف مؤقتا على المنتخب بانتظار تعيين مدرب جديد، وفق "فرانس برس".



اعتبر رئيس الاتحاد الألماني برند نويندورف في بيان أن الاقالة "لا يمكن تحاشيها لا سيما بعد النتائج الاخيرة السيئة".

أكد أن القرار "كان الأصعب له حتى الآن".

أشار إلى حاجة الفريق إلى "روح وإيجابية جديدتين وثقة لخوض غمار كأس أوروبا التي نستضيفها".

وتأتي اقالة فليك قبل أشهر فقط من استضافة ألمانيا لنهائيات كأس اوروبا من 14 يونيو إلى 14 تموزالمقبل، ويخوض المنتخب الألماني مباراة ودية ضد فرنسا الثلاثاء.

ومن الأسماء المرشحة لخلافة فليك والتي تداولتها الصحف المحلية، تبرز أسماء يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق المقال من منصبه في اذار الماضي.

والنمسوي أوليفر غلاسنر الفائز مع اينتراخت فرانكفورت بالدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

ووشتيفان كونتس بطل اوروبا مرتين مع منتخب الشباب (عامي 2017 و2021).

واستلم فليك مهمة تدريب ألمانيا صيف عام 2021 خلفا ليواكيم لوف الذي تولى المهمة على مدى 15 عاما وقاد المنتخب إلى إحراز كأس العالم في البرازيل عام 2014.

