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العراق يهزم تايلاند ويتوج بـ"كأس الملك"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467350-638299591040076129.jpg

2023-09-10 | 18:10

العراق يهزم تايلاند ويتوج بـ"كأس الملك"

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توج المنتخب الوطني العراقي، اليوم الأحد، بلقب بطولة كأس ملك تايلاند بنسختها الـ49؛ بعد فوزه على المنتخب التايلاندي بركلات الترجيح.
وانتهى وقت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، وسط أمطار غزيرة سقطت على أرض الملعب.

وافتتح أيمن حسين التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة السادسة من المباراة، فيما جاء التعادل للمنتخب التايلاندي في الدقيقة 37 عبر اللاعب لوك سا نيكولاس كينجاثتاكيد، لينتهي الشوط الأول بتعادل المنتخبين بهدف مقابل هدف.


وفي الشوط الثاني سجل العراق الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب أمجد عطوان، قبل أن يضيف بوردين فالا هدف التعادل لمنتخب تايلاند في الدقيقة 82 من اللقاء، لينتهي وقت المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين.

وفي ركلات الترجيح، تمكن المنتخب العراقي من تحقيق الفوز على نظيره التايلاندي بخمسة أهداف مقابل أربعة، ليتوج رسمياً بلقب كأس ملك تايلاند الـ 49.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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