شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تشكر الشركة المتحدة وقناة الحياة لرعايتها الاحتفال بمئوية سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نقابة الصحفيين، الشكر للقائمين على الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإدارة قناة "الحياة" لرعايتها الاحتفالية التى تنظمها النقابة بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، ويحيها الفنان على الحجار.

يحيي الفنان الكبير على الحجار احتفالية نقابة الصحفيين، التى تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، اليوم الأحد برعاية قناة "الحياة".

وأكد محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية والفنية أن الاحتفالية تنقلها قناة "الحياة" حصريًا على الهواء مباشرة.

ويشدو الفنان على الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال الاحتفالية بعدد من أهم أغنيات فنان الشعب، وأكد كامل أن الاحتفالية هى الأولى فى سلسلة الاحتفالات المصرية بمئوية سيد درويش أحد أكبر النوابغ الفنية، الذى لعب دورًا كبيرًا فى تطور الموسيقى العربية، وأحد أبرز مجدديها، الذى ارتبطت أعماله بهموم الشعب فى فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، التى صاحبت ثورة 19، كما يعد مؤسس النهضة الموسيقية فى مصر والعالم العربى.

وأشار محمود كامل إلى أن نقل الاحتفالية لكل الشعب المصرى، والشعوب العربية عبر قناة "الحياة" يعد رسالة تؤكد ريادة الفن المصرى فى الوطن العربى.

يقام على هامش الاحتفالية معرض بورتريه وكاريكاتير مستوحى من أعمال سيد درويش فى بهو مبنى نقابة الصحفيين، ويفتتح المعرض فى تمام الساعة الثامنة مساءً.