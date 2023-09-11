انت الان تتابع خبر غداً.. عاصفة تضرب دولة عربية والأرصاد تكشف خطورتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو المركز الإعلامي، للهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم بحسب "القاهرة 24"، حول وصول العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، إنه على المتواجدين في أماكن سقوط الأمطار في المناطق الغربية، توخّي الحذر من تراكم الأمطار، لأنها قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا نتيجة العاصفة، بالإضافة إلى مناطق من محافظات شمال الوجه البحري.وأضافت: "تشهد المناطق الغربية نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة، مع سرعات الرياح العالية، ومنخفضا جويا متعمقا يؤثر على مصر، وهو بقايا العاصفة دانيال، وذلك اعتبارا من غد ويبدأ يضعف تدريجيا، ومع يومي الثلاثاء والأربعاء نشهد سقوط أمطار على أنحاء متفرقة".

كما شدّدت غانم أنه لن تصل الأمطار غدا الاثنين، إلى القاهرة، بل فرص سقوطها يوم الثلاثاء المقبل، ومع يوم الخميس تتلاشى فرص سقوط الأمطار على البلاد.

وحول عاصفة ليبيا أوضحت غانم أن العاصفة دانيال أدت إلى نشاط للرياح على بعض المناطق في ليبيا، وأدت إلى ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار، بالإضافة إلى أمطار غزيرة وفيضانات وبعض المناطق الجبلية شهدت سيولا في ليبيا.

وأكدت أنه من المتوقع أن تبدأ العاصفة تتحرك بالأراضي الليبية، ومن ثم تتأثر بفرص سقوط أمطار أغزر، ثم تقل حدتها وتتجه نحو الأراضي المصرية، وتتحول إلى منخفض جوي أقل حدة من العاصفة دانيال على أقصى غرب البلاد.