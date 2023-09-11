انت الان تتابع خبر اشتباكات "عين الحلوة".. إصابة جنود لبنانيين بقذيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف المصدر أن حالة أحد الجنود خطيرة، وقال إن الجنود أصيبوا إثر تعرض أحد الحواجز المحيطة بمخيم عين الحلوة لقذيفة أطلقت من داخله.

وكانت الاشتباكات تجددت في مخيم عين الحلوة، أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، السبت، بين حركة فتح وجماعات متشددة، مما أدى إلى سقوط قتلى.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن 4 أشخاص بينهم مدني قتلوا في اشتباكات السبت.

وعادت الاشتباكات إلى المخيم الخميس بعد أسابيع من الهدوء، وساد هدوء نسبي الجمعة، لكن الاشتباكات تجددت مرة أخرى السبت.

وفي أواخر يوليو الماضي، اندلعت اشتباكات بين الطرفين أسفرت حينها عن سقوط 13 شخصا، وفرت عشرات العائلات من المخيم على إثر الاشتباكات الدامية.

وقال مسؤول وحدة الكوارث في بلدية صيدا مصطفى حجازي إنه بالتنسيق بين البلدية والصليب الأحمر جرى العمل على نصب العديد من الخيم لاستيعاب نحو 250 شخصا نزحوا من المخيم.