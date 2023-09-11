شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماهية البنوك الرقمية وفقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي تعريفا واضحا لما يطلق عليه اسم البنوك الرقمية على أنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .

وذكر القانون أن البنك المركزى عبارة عن جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

ووفقا للقانون فإن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.