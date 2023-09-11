شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات لصالح الصحة والتعليم بخطة تنمية جنوب سيناء لـ2023/2024.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع الحكومة سيناء دائما على رأس أولوياتها فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويظهر ذلك من حجم الاستثمارات الحكومية التى تقوم بضخها لتنمية سيناء، وفى خطة الحكومة لعام 23/24 خصصت 1و5 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء فى مجالات الزراعة والتعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والنقل منها إنشاء 15 تجمعا زراعيا، واستكمال حفر وتجد ہ حيز آبار، وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول وإحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب وتحديث منفذ طابا، واستكمال منفذ العوجة إنشاء طرق دهب واستكمال إنشاء مجمع مدارس أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهري واستكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالمحافظة، وإنشاء مساجد بالمدن الجديدة وترميم المواقع الأثرية.

وتضمنت وثيقة خطة الحكومة لعام ٢٣/٢٤ المقدمة لمجلس النواب والتى بدأت تنفيذها من أول يوليو 2023أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى المحافظة فى مختلف المجالات، وتضمنت الخطة مشروعات فى مجال التعليم وهى إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفنى بالمحافظة واستكمال إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية واستكمال إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (الابتدائي/ الإعدادي/ الثانوي) بهدف إقامة معاهد أزهرية بالمناطق المحرومة من التعليم الأزهرى، واستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهرى وتطبيق الجدارات فى المدارس الفنى بالمحافظة، وتطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليمية للحفاظ على المبانى من التقادم. وإحلال وتجديد مدارس، وإنشاء وتجهيز فصول.

أما مشروعات الخطة في الخدمات الصحية بجنوب سيناء فتتضمن استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور بجنوب سيناء واستكمال تطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى (المبنى الهرمي)، وتطوير عدد 2 عمارة سكنية للعاملين بالمستشفى وتطوير المبنى الرئيسى لإسعاف دائرى شرم الشيخ واستكمال إنشاء وتطوير الخدمات التكميلية للمستشفيات العلاجية (مرافق، شبكات، مولدات كهربائية، مصاعد، أعمال استشارية، حماية مدنية) بالمحافظة.