شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تتلقى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، نسخة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي بموجب المادة الثالثة عشر من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تنص علي ان يقوم المجلس بإعداد تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان كما يتضمن جهوده ونشاطاته، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم التقرير إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة البرلمانية، إن اللجنة ستقوم بدراسة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان فور انعقاد مجلس النواب في دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني في اكتوبر القادم.

ويهدف المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقل إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.