شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات، وقع اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمـد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ. ويهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الاستشارات الفنية والدراسات البحثية فى مختلف المجالات العلمية وخاصة فى مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عددا من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ.

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