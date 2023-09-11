شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقرالمجلس، تيريزا إفوا اسانجوبو رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والوفد المرافق لها.

رحب المستشار "عبدالرازق" بالوفد الغيني في بداية اللقاء، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين و مؤكداً على أهمية تطويرها للوصول بها إلى أفضل المستويات خاصة في ظل وجود رغبة صادقة على مستوى القيادة السياسية في البلدين الصديقين لدعم التعاون الثنائي بينهما تحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، أبدت رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية سعادتها بزيارة مصر وتقديرها لحسن الاستقبال الذي لمسته منذ حضورها للقاهرة، مشيرة إلى أن زيارتها لمصر تهدف الي تطوير العلاقات البرلمانية بين الدولتين الصديقتين والاستفادة من الخبرات المصرية الممتدة في الحياة النيابية.

وأشارت إلي أن زيادة التعاون بين المجلسين سينعكس إيجابياً على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ووجهت" اسانجوبو" الدعوة للمستشارعبد الوهاب عبد الرازق، لزيارة غينيا الاستوائية والبرلمان الغيني في أقرب وقت وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ.

وقام الجانبان بتوقيع مذكرة تعاون بين مجلسى الشيوخ بالبلدين، كما وافقا على انشاء جمعية صداقة بين المجلسين.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.