شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر تفتتح مقر أمانة الغربية لخدمة المواطنين بحضور قيادات وأعضاء الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، مقر الحزب بمحافظة الغربية، بحضور عدد من قيادات الحزب بالأمانة المركزية والمحافظات.

وقالت "مديح" إن الثقة التي تلاقاها الحزب بجميع أماناته فى مختلف المحافظات، عززت من سياسته فى التوسع والانتشار والوصول للمواطن للحصول على خدمات تليق به، فى مختلف المجالات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، فضلا عن التدريب السياسي لكوادر واعضاء الحزب.

وأكدت مديح أن دعم الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر له فى 2024، يأتي انطلاقا من ايمان الحزب بأن الرئيس السيسي هو الأقدر على قيادة المرحلة ومواصلة البناء والتعمير وتنفيذ رؤيته الوطنية التنموية الشاملة.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أن باب الترشح مفتوح أمام الجميع ولا يوجد حكرا على أحد، مشددة أنه لا عودة لجماعة الإخوان الإرهابية إلي المشهد مرة أخرى، مضيفة الشعب يعي جيدا جرائم الإرهابية ولن يسمح بتواجدهم مرة اخرى على الساحة ".