شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مليون جنيه لتطوير مركز المسنين فى حلوان ضمن خطة التنمية 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مبلغ وقدره مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024 لتطوير مركز المسنين بمدينة حلوان، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

وتأتي هذه المخصصات، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي القلب منها حقوق كبار السن.

وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد في مجال دعم كبارالسن، ومنها تعزيز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.

كما تستهدف الاستراتيجية، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ذلك تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي، يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، فضلا عن تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية.