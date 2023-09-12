انت الان تتابع خبر في بابل.. جريمة مروعة ضحيتها طفلة قضت حرقاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظة بابل، اليوم الاثنين، جريمة مروعة ضحيتها طفلة قضت حرقاً.

وقال والد الطفلة "ريتاج" في حديث لـ الخليج 365، إن "الجريمة وقعت في ناحية الاسكان بعد اختفاء ابنتي ليلة امس وتم العثور على جثتها داخل احد منزل جار لنا".

بدوره، قال احد اقارب الضحية لـ الخليج 365، إن "جثة الضحية كانت محروقة ومقطعة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد والمحافظات بين مدة وأخرى جرائم عدة تطال الأطفال، تسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.