انت الان تتابع خبر العراق يرد على تنبؤات العالم الهولندي بشأن التعرض لـ"زلزال شديد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورفض مدير إعلام الهيئة عامر الجابري ما تحدث به هوغربيتس، مؤكداً أن "مسألة التنبؤ بالزلازل غير واقعية ولا يمكن معرفة موعد حدوثها أبداً"، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية

وأشار الجابري الى، أن "الهيأة العامة تتابع التقارير وبعض محافظات العراق على الشريط الحدودي مع إيران تقع ضمن الخط الزلزالي كمناطق خانقين وكلار والعمارة، وهذه المناطق كثيراً ما تتعرض إلى هزات ارتدادية نتيجة هزات أرضية في إيران".



وشهد العام الحالي أعنف الزلازل التي مرَّت على الكرة الأرضيَّة على مدار سنوات طوال، فكان زلزال تركيا الأعنف في المنطقة، إذ وصلت ارتداداته إلى سوريا وتسبّبت بمقتل العشرات وانهيار مبان عدة، فيما كان زلزال المغرب الأقوى منذ 123 عاماً مضت، وخلّف مئات القتلى والجرحى والمفقودين