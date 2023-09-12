انت الان تتابع خبر بينها يخص الرحلات الجوية.. جملة ملفات ناقشها وزيري خارجية العراق والنمسا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي حضره مراسل السومرية، إن "العراق يرحب بالشركات النمساوية"، مبيناً "وجود حركة إعمار في العراق".

واضاف حسين: "تطرقنا إلى ملف الجالية العراقية في النمسا والبالغ عددهم 30 ألفاً وأيضا المشاورات السياسية"، مؤكداً أن "علاقاتنا مستمرة وبحثنا عودة الخطوط الجوية النمساوية إلى بغداد".



وتابع وزير الخارجية: "بحثنا تطوير العلاقات بين العراق واوروبا عن طريق بوابة النمسا وبهذا ستكون الرحلات بين بغداد وفينا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية النمساوي إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد واليوم سنوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق.

وأضاف: "نحن هنا في بغداد من أجل تعميق العلاقات مع العراق في مجالات عدة"، لافتا الى أن "العراق يلعب دوراً مهماً في استقرار المنطقة".

وأشار وزير الخارجية النمساوي الى، ان "الاتفاقية التي سنوقعها مع العراق في مجال الأمن الداخلي نأمل أن تأخذ دورها الصحيح".