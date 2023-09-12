التصفيات الأسيوية.. الأولمبي العراقي يواجه الكويت بخياري الفوز والتعادل

وتعد مواجهة اليوم صعبة على كلا المنتخبين، بيد أن أولمبينا سيلعب بخياري الفوز والتعادل أمام صاحب الأرض والجمهور الذي سيسعى إلى بذل مزيد من الجهد من أجل الفوز فقط لانتزاع بطاقة التأهل عن هذه المجموعة.وأنهى المنتخبان يوم أمس تحضيراتهما لمباراة اليوم المهمة، عبر وحدة تدريبية تم التركيز فيها على مفاتيح اللعب ونقاط الضعف التي يعاني منها دفاع الأزرق الكويتي، وكذلك معالجة بعض السلبيات والتأكيد على عدد من الأساليب التكتيكية التي تتناسب مع لعب المنافس.

مدرب منتخبنا راضي شنيشل قال في مؤتمره الصحفي: أجد اللعب في المجموعات أصعب من المنافسات في النهائيات لأسباب ترتبط بالحسابات المعقدة للتأهل بعد حذف نتائج صاحب المركز الرابع الذي يؤثر كثيرا، مبينا أن المنتخبات تواجه ظروفا صعبة جدا في الكويت نتيجة الحرارة العالية والرطوبة.

وأكد شنيشل في ختام حديثه: لدينا المعلومات الإحصائية والفنية الكاملة لوضع النهج الفني المناسب للمباراة.

من جهته تحدى مدرب منتخب الكويت الأولمبي امليانو منتخبنا الأولمبي، قائلا: أراهن على مقاتلي الأزرق للفوز وخطف صدارة المجموعة، وكثرة الأهداف التي بجعبة المنافس ليست دليلا على قوته.

وكان منتخبنا قد استهل التصفيات بالفوز على مكاو 13 / صفر، وعلى تيمور الشرقية 6 / صفر، بينما تغلب الأزرق الكويتي على تيمور الشرقية 4 / صفر، وعلى مكاو 3 / صفر.