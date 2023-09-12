انت الان تتابع خبر بيع ثلاثة فساتين للأميرة ديانا بمبلغ خيالي (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كانت الفساتين التي ارتدتها أميرة ويلز السابقة قبل وفاتها عن عمرٍ يناهز 36 عاماً عقب حادث سيارة في باريس عام 1997، من بين 1400 قطعة معروضة للبيع في مزاد Julien’s Auctions and Turner Classic Movies والذي جاء تحت عنوان: "أساطير: هوليوود والملوك" Legends: Hollywood and Royalty، والذي أُقيم من الأربعاء إلى الجمعة في بيفرلي هيلز وعلى الإنترنت.كانت الفساتين الثلاثة المبيعة عبارة عن فستان من الحرير القرمزي الأحمر من بروس أولدفيلد وتصميمين أخريين من تصميم كاثرين ووكر: فستان مكشوف الكتفين بتنورة من حرير اليشم. والأخير عبارة عن فستان بدون حمالات من الحرير المخملي الأسود والحرير الأبيض من الكريب.

ارتدت الأميرة ديانا الفستان الأحمر في العرض الأول لفيلم Hot Shots! من بطولة تشارلي شين في تشرين الثاني 1991. ووصل سعر فستان بروس أولدفيلد المكشكش قصير الأكمام إلى 571.500 دولار عندما كان من المقدر في البداية أن يصل سعره إلى 200.000 دولار.

تم شراء فستان الأميرة ديانا من تصميم كاثرين ووكر باللونين الأسود واليشم مقابل 571500 دولار، وقد ارتدته الأميرة في حفل عشاء في فندق رويال يورك في تورونتو، كندا، في عام 1991، وفقاً لصحيفة Daily Mail.

وأفاد المنفذ أيضاً أن فستان كاثرين ووكر باللونين الأبيض والأسود الذي ارتدته ديانا في حدث خاص بيع بأكثر من ثمانية أضعاف سعر البيع المقدر له بـ 60 ألف دولار (48130 جنيهًا إسترلينياً)، حيث تم بيعه مقابل 508 آلاف.

قال مارتن نولان، المؤسس والمدير التنفيذي لمزادات جوليان، لصحيفة Daily Mail: "لقد تجاوزت مبيعاتنا القياسية لهذه الفساتين كل التوقعات".