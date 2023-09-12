شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يعرب عن خالص تعازيه وتضامنه مع ليبيا فى مواجهة آثار العاصفة "دانيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حزب الوفد فى بيان له عن خالص تعازيه وتضامنه مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدم الحزب صادق تعازى حزب الوفد من أعضاء هيئة عليا ومكتب تنفيذي وجميع تشكيلات الحزب لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربآ عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.