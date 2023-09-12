"حقوق إنسان الشيوخ": مواقف مصر التاريخية تؤكد دعمها الدائم للمنطقة العربية

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، يعكس مواقف مصر التاريخية على مر العصور، مؤكدة أن تسمية مصر "أم الدنيا" لا يأتي من فراغ.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، إن القيادة السياسية الحالية دائما ما تكون بجانب الأشقاء وقت الأزمات والكوراث، وتحرص على دعمهم بكافة الطرق والوسائل المتاحة من أجل تخطي هذه المحنة الصعبة، وما تعرضت له ليبيا من أضرار جسيمة جراء كارثة الإعصار، والذي راح ضحيته مئات المواطنين في ليبيا وما شهدت المغرب من وفيات وإصابات وانهيار عمراني أثر الزلزال المدمر.

كما تقدمت " إسحق" بتقديم خالص العزاء للأشقاء في ليبيا جراء العاصفة التي ضربت البلاد منذ ساعات ولشعب المغرب لما أصابهم من فاجعة الزلزال، مؤكدة على تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصايهم الأليم، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه المحنة في أقرب حال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معاً.