شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على ضحايا الكارثتين فى المغرب وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مجلس الشيوخ أنه نكس أعلامه حدادا على ضحايا الكارثتين في المغرب وليبيا ووفقا لبيان صادر عنه منذ قليل أكد أنه عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 ؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب وليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين؛ نكس مجلس الشيوخ- صباح الثلاثاء - أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا.

وفى هذا السياق؛ نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع ابناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.

كما نعى ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.