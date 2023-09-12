انت الان تتابع خبر صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق بتهمة تضخم الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ موضحة أنَّ "الأمر جاء على خلفيَّة تهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".وأردفـت الهيئـة العليا، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ من دائـرة الـوقايـة في الهيئـة أكَّد ثبـوت تضخُّمٍ في أموال المُتَّهـم تمـثَّل بـ(١،٧٢٨،٠٧٤،٠٠٠) مليار دينار، فضلاً عن ثلاث عقاراتٍ في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، وهي عبارةٌ عن شقةٍ باسمه، وشقة أخرى وقطعة أرضٍ تمَّ تسجيلهما باسم زوجته".

وأضافت إنَّ "أمر القبض والتفتيش صدر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحقّ المُتَّهم محافظ صلاح الدين السابق؛ وفق أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".