انت الان تتابع خبر مجلس النواب يعقد جلسته الـ 14 من الفصل التشريعي الثاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، ان "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (14) من الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني".ويتضمن جدول اعمال الجلسة اليوم، فقرة واحدة وهي مناقشة أزمة المياه بحضور وزيري الخارجية والموارد المائية

جدول الاعمال ادناه: