العراق وتركيا يبحثان ملف المياه

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفيرَ التركي لدى العراق السيد علي رضا كوناي".

وأضاف: "بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، وملف المياه وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

